ليلى علوي نجمة غلاف "سيدتي": هذا سر ارتدائي النقاب في رمضان

حريصة على الحفاظ على رشاقتها ونضارتها المعتادة. وطلتها الفنية دائماً مختلفة، في هذا العام تظهر في رمضان بمسلسل "دافنشي". فمن هو فتى أحلامها؟ وكيف تعيش وابنها خالد طقوس رمضان؟ وما أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في حياتها؟ وما سر رشاقتها؟ ما حقيقة خلافها مع الفنان خالد الصاوي؟ التقينا ليلى علوي ففتحت لنا قلبها وتحدثت في كل شيء بصراحة:

مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل كبير مع «اللوك» الجديد الذي ظهرت به مؤخراً، ما السر وراء هذه الرشاقة؟

بابتسامتها الرقيقة المعتادة تقول: الحمد لله، «خسيت» (نحفت)، وحصل ذلك بهدوء ولم أتعب لأن تراجع وزني لم يأتِ بشكل مفاجىء، ولم أشعر بذلك إلا من رد فعل الناس. وهذا رفع معنوياتي وكل تعليقات الناس أفرحتني. لكنه ليس «فوتوشوب» كما قال البعض، خاصة أني أظهر في الكثير من المناسبات العامة بنفس الوزن ولا أعتقد أني أسير بـ«الفوتوشوب».

هل تحرصين على متابعة ردود الأفعال والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

طبعاً، لا يمكن أن ننكر أهمية هذه المواقع في خلق حالة من التفاعل الوقتي، وتساعد في تقريب كل الأسر ببعضها، وأنا أتواصل مع كل جمهوري وأستمع إلى كافة الآراء وأكون سعيدة جداً بحالة التواصل مع الجيل الجديد؛ لأنه جيل ناضج ومتطور ويعي كل شيء.

وأيضاً، لأن ابني خالد يمثل هذا الجيل، ودائماً ما تدور معه نقاشات، وأحب أن أستمع إلى رأيه في أمور عديدة، إذ أن أهم ما يميز هذا الجيل أنه صريح جداً ويقول رأيه بدون دبلوماسية.

علاقة متميزة مع خالد الصاوي

لماذا اخترت «هي ودافنشي» لتقديمه هذا العام في الدراما؟

كانت هناك عروض كثيرة، لكن في آخر لحظة، عرض عليّ المنتج ممدوح شاهين مسلسل «هي ودافنشي» للكاتب محمد الحناوي. ووجدت أن العمل به حالة إنسانية متميزة. كما أن المخرج عبد العزيز حشاد يقدم صورة راقية جداً، وكل الزملاء الموجودين في العمل يبذلون قصارى جهدهم حتى يخرج المسلسل بالشكل الذي يليق بنا جميعاً، خاصة أن ساعات التصوير في العمل طويلة جداً.

وتضيف ليلى قائلة: «الحالة بين الزملاء في التصوير تبشر بمسلسل مختلف».

لكن، هناك بعض الأقاويل تتحدث عن خلاف مع الفنان خالد الصاوي، ما طبيعة الخلاف؟

لا أعرف من يروج هذه الأقاويل، لكن تربطني بالفنان المهذب والموهوب خالد الصاوي علاقة متميزة قبل هذا العمل، ساعدت في خلق حالة من الراحة في التصوير.

ممدوح شاهين يواجه أزمة في نقابة الممثلين التي أوصت بعدم التعامل معه؟

لا أعرف تفاصيل أو كواليس تلك الأزمة، وكل ما يهمني هو تعامل ممدوح شاهين معي ومع باقي فريق عمل المسلسل، وكذلك توفيره لكل ما يحتاجه المسلسل حتى يخرج بصورة لائقة.

ما طبيعة الشخصية التي تقدمينها في العمل؟

أجسد شخصية كارما المحامية التي تلتقي «دافنشي» وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تتحول إلى حب.

لكن شخصية دافنشي غامضة جداً، لذا تبدأ كارما رحلة البحث لكي تكتشف شخصيته. وهذه الرحلة بها إثارة وتشويق متميز جداً.

انتشرت من المسلسل صور لك وأنت ترتدين النقاب وأثارت الكثير من الجدل. فما سبب ارتدائك للنقاب؟

النقاب ليس له علاقة بأي إسقاط ديني؛ لأن المسلسل لا يتناول أي موضوعات دينية، بل اضطررت لارتدائه لأنني خلال رحلة البحث عن دافنشي أكون مجبرة على الدخول إلى مكان لا يمكن أن أدخله إلا بالنقاب.

«البرومو» الإعلاني الخاص بالمسلسل ظهر بشكل جديد وأنت ترقصين على أغنية للفنانة الكبيرة فيروز بطريقة رومانسية، كيف رأيت «البرومو»؟

لم أشاهد «البرومو» إلا عندما عرض. وهذا المشهد جذبني كثيراً، ورد فعل الجمهور حول «البرومو» «بشرة خير» على أن المسلسل سوف ينجح بشكل كبير.

لم أعتذر عن «مذيع العرب» ولكن

كان من المفترض أن تقدمي الجزء الثاني من برنامج «مذيع العرب» قبل رمضان، ما سبب عدم تقديمه، وهل اعتذرت عنه؟

لم أعتذر عن «مذيع العرب» ولكنني اتفقت مع إدارة البرنامج على أن نبدأ تصويره عقب عيد الفطر، وسعدت جداً بتواجدي فيه لأنه متميز جداً.

أفرحني عرض فيلم «اشتباك» في «كان»

كيف رأيت عرض فيلم «اشتباك» في مهرجان «كان»؟

يسعدني جداً أن يصل الفيلم المصري إلى هذه الدرجة من الشهرة، ويشارك في أضخم مهرجان في العالم، وأتمنى أن يتكرر ذلك، فنحن لدينا تاريخ سينمائي كبير. والسينما المصرية بدأت مع السينما العالمية، وعندنا مواهب تستطيع إنتاج أفلام قوية جداً ننافس بها دول العالم في «كان» و«برلين» وباقي المهرجانات الأخرى.

أسئلة سريعة

ما هي الوجبات المفضلة لك؟

الفواكه والشوكولاتة إلا أنني أتناولها بنسب أقل حالياً.

ما الرياضة المحببة لك؟

المشي.

هل يمكن أن يسيطر الغرور عليك بعد النجاحات الفنية المتتالية؟

لا يمكن. وكل زملائي وجمهوري يعرفون ذلك، كما أشعر أنني مازلت في البدايات، وأتطلع إلى تقديم نوعيات فنية جديدة.



كيف تحب قضاء شهر رمضان، وهل هذا العام سيكون مختلفاً؟ هل تحب مشاهدة أعمال لنجوم بعينهم في رمضان؟ من هو فتى أحلامها؟ تابعوا الإجابات وغيرها من المواضيع في اللقاء مع النجمة ليلى علوي في العدد 1839 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق.

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