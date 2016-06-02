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“مكافحة الإرهاب” العراقية تسيطر على جسر “التفاحة” جنوبي “الفلوجة” بالأنبار

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“مكافحة الإرهاب” العراقية تسيطر على جسر “التفاحة” جنوبي “الفلوجة” بالأنبار “مكافحة الإرهاب” العراقية تسيطر على جسر “التفاحة” جنوبي “الفلوجة” بالأنبار

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية اليومالخميس من السيطرة على جسر التفاحة في المحور الجنوبي لعمليات تحرير”الفلوجة” بالأنبار. وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن قوات “مكافحة الإرهاب” حررت جسر التفاحة والمناطق المحيطة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي ورفعت العلم العراقي عليه.

وكانت عملية “كسر الإرهاب” لتحرير الفلوجة انطلقت فجر يوم الاثنين 23 مايو بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والتدخل السريع والحشد الشعبي والعشائري وشرطة الأنبار بإسناد من المدفعية وطيران العراق والتحالف الدولي.

وتمكنت القوات العراقية في المرحلة الأولي والثانية للعملية من تطويق مدينة الفلوجة وعزلها عن محيطها وتحرير قضاء الكرمة شرقا والسجر شمالا والنعيمية جنوبا والبوشجل غربا وتواصل تطهير الصقلاوية، وبدأت المرحلة الثالثة من اقتحام الفلوجة بعد أسبوع من بدء العمليات بواسطة قوات “مكافحة الإرهاب” من المحورين الجنوبي والشرقي مدعومة بقوات الجيش وشرطة طوارىء الأنبار إلا أن اتخاذ داعش للمدنيين دروعا بشرية يعرقل اقتحام المدينة.

أ ش أ

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