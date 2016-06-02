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تركيا تعلن مقتل 5 من عناصر "داعش" بمدينة "منبج" السورية

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تركيا تعلن مقتل 5 من عناصر "داعش" بمدينة "منبج" السورية تركيا تعلن مقتل 5 من عناصر "داعش" بمدينة "منبج" السورية
أعلنت مصادر عسكرية تركية اليوم الخميس عن مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابى إثر قصف شنه الجيش التركى على مواقع للتنظيم غربى مدينة "منبج" بسوريا.

وقال المصدر أن واشنطن أبلغت أنقرة بشأن العملية فى منبج، والتى تقع فى منطقة على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود التركية، لكن أنقرة لا تستطيع دعم العملية بسبب مشاركة مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية ولوقوع المنطقة خارج مرمى المدفعية التركية.

من جهتها أكدت "قوات سوريا الديمقراطية" استمرار عملياتها العسكرية فى مدينة "منبج" لطرد داعش منها، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع داعش لأن هذه المواقع ستكون هدفا لهجماتها.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية فى بيان انها ستسلم المدينة بعد استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابى إلى مجلس مدنى لإدارتها.
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