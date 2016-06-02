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السجن 25 عاما لعربى إسرائيلى أدين بتهمة القيام بعملية "دهس"

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السجن 25 عاما لعربى إسرائيلى أدين بتهمة القيام بعملية "دهس" السجن 25 عاما لعربى إسرائيلى أدين بتهمة القيام بعملية "دهس"
أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية، فى مدينة حيفا، الخميس حكما بالسجن 25 عاما بحق مواطن عربى إسرائيلى من مدينة أم الفحم، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس، وطعن أربعة اسرائيليين فى منطقة غان شموئيل، بالقرب من حيفا، وهى المرة الأولى منذ أحداث أكتوبر 2015 التى يحاكم فيها عربى إسرائيلى.

وصدر الحكم بحق الشاب علاء زيود (25 عاما) من ام الفحم، بعد ادانته بتنفيذ عملية دهس بالقرب من غان شموئيل أكتوبر الماضى، واتهمه قاضى المحكمة بأنه "أصاب أربعة مواطنين اسرائيليين بينهم جنديان بشكل متعمد وبدافع عنصري" بحسب اعلام القضاء.

كما فرضت المحكمة على زيود دفع تعويضات مالية للمصابين تراوحت بين 150 الف شاقل (نحو 39 الف دولار) و40 الف شاقل (نحو 10500 دولار).

وادين زيود بارتكاب اربع مخالفات هى : محاولة القتل، محاولة دهس، حيازة سكين بشكل غير قانونى، والتحرك بدوافع عنصرية.

واعلن وزير الداخلية ارييه درعى فى مطلع الاسبوع انه يعمل من اجل سحب جنسية زيود الاسرائيلية، وتقدم بطلب للمحكمة المركزية فى حيفا بهذا الصدد بعد ان تلقى الضوء الاخضر من المستشار القضائى للحكومة.
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