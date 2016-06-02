حبس 39 متهما بأحداث اقتحام نادى المحامين بطلخا 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة طلخا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، منذ قليل، حبس 39 من المتهمين فى أحداث نقابة المحامين بطلخا، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال المتهمين جميعًا، أمس الأول، ووجهت لهم تهم البلطجة، وفرض سيطرة، وحمل سلاح نارى، وحمل سلاح أبيض، والاعتداء على المنشآت العامة.

وكانت نقابة المحامين قد فوضت 11 محاميا، لتمثيل النقابة أمام النيابة، فى أحداث اقتحام خارجين عن القانون لنادى المحامين بطلخا، وتكسير محتوياته، وإضرام النيران بالطابق الأول من النادى، من بينهم ملاك شركة "أوركيدا" المفسوخ تعاقدها مع نادى المحامين آخر الأسبوع الماضى.

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