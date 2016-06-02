نائب بلجنة الإسكان بالبرلمان: 3 ملايين مواطن معرضون للعطش فى يوليو

حذر يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، من تعرض أكثر من 3 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية لخطر العطش فى شهر يوليو المقبل بسبب تراخى الهيئة العامة لمياه الشرب عن أداء عملها بالشكل المطلوب منها وأن هناك بعض المحطات تحتاج إلى صيانة أو إحلال وتجديد، وطالبه، معتز محمود، رئيس اللجنة، بالتقدم بطلب إحاطة، أو بيان عاجل.

وتابع، المغازى، خلال كلمته اليوم، الخميس، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة معتز محمود وبحضور عدد من ممثلى وزارات المالية والإسكان والتخطيط، أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى لديها عدد من المشاريع لا تعمل بنفس الكفاءة التى كان من المفترض أن تعمل بها طبقا للمبالغ الطائلة التى تصرف عليها، وخير مثال على ذلك أن لدينا محطة مياة فى أجا دقهلية مصروف عليها أكثر من نصف مليون جنيه، ولا تعمل بكامل كفاءتها، الأمور صعبة.

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