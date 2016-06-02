أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نائب بلجنة الإسكان بالبرلمان: 3 ملايين مواطن معرضون للعطش فى يوليو

Google+ Print
نائب بلجنة الإسكان بالبرلمان: 3 ملايين مواطن معرضون للعطش فى يوليو نائب بلجنة الإسكان بالبرلمان: 3 ملايين مواطن معرضون للعطش فى يوليو
حذر يسرى المغازى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، من تعرض أكثر من 3 ملايين مواطن على مستوى الجمهورية لخطر العطش فى شهر يوليو المقبل بسبب تراخى الهيئة العامة لمياه الشرب عن أداء عملها بالشكل المطلوب منها وأن هناك بعض المحطات تحتاج إلى صيانة أو إحلال وتجديد، وطالبه، معتز محمود، رئيس اللجنة، بالتقدم بطلب إحاطة، أو بيان عاجل.

وتابع، المغازى، خلال كلمته اليوم، الخميس، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة معتز محمود وبحضور عدد من ممثلى وزارات المالية والإسكان والتخطيط، أن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى لديها عدد من المشاريع لا تعمل بنفس الكفاءة التى كان من المفترض أن تعمل بها طبقا للمبالغ الطائلة التى تصرف عليها، وخير مثال على ذلك أن لدينا محطة مياة فى أجا دقهلية مصروف عليها أكثر من نصف مليون جنيه، ولا تعمل بكامل كفاءتها، الأمور صعبة.


>- بالصور.. رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يحذر الوزير من التقارير الخاطئة:"هقدم استجواب فورى"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365