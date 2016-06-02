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النائب أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال الأشهر القادمة

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النائب أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال الأشهر القادمة النائب أحمد السجينى: قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال الأشهر القادمة
أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل بكامل كفائتها لتحقيق مطالب المواطن، مشدداً على النواب فى المقابل التعاون مع السلطة التنفيذية بحيث لا يقتصر دورهم على تصدير المشاكل.

وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، الخميس، لمناقشة مشاريع موازنات محافظات الجيزة والإسكندرية والفيوم، موجهاً حديثة لممثلى وزارة التخطيط: "اشتغلوا بقى أحنا عمنالكم كل حاجة ووافقنا لكم على البرنامج بالرغم من التحفظات الشديدة والاستدانات الكثيرة أيضا ولا كأننا عقب عصر الخديوى إسماعيل عليكم بالعمل الجاد".

وأضاف السجنى، أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيتغلب على جميع السلبيات السابقة فى المحليات وفى مقدمتها تطبيق اللامركزية وإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بجميع.

وحول المشروعات المتوقفة قال إن برنامج الحكومة يؤكد على أن أى مشروع متوقف سيتم إعادته للعمل من جديد وهذا شيئ مستحسن.

من جانبها اتفقت النائبه سحر الهوارى، مع السجينى، مؤكدة التى شددت على أهميه وضع قانون جديد للإدارة المحلية.؟


>خلال مناقشة مشروع موازنة محافظة الجيزة.. محمد الحسينى: المواد البترولية بـ30 مليونا وثلاث أرباعها بتتنهب.. ونائب يسأل عن بلوغ قيمة نفقات الدفن 400 مليون جنيه.. وآخر: 2 مليون للاتصالات و120 ألف للبحوث

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