مؤتمر كارديو الكس: نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب لدى المرأة تفوق الرجل

فى أكبر تجمع لأطباء القلب فى مصر وفى اليوم الثالث لمؤتمر "كارديو الكس" المنعقد حاليا بمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، تم تخصيص جلسة عن أمراض القلب فى المرأة والفرق بينها وبين أمراض القلب فى الرجل.

وفى الجلسة أشارت الدكتورة نيرمين عكاشة أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس إلى مدى خطورة أمراض القلب بالنسبة للمرأة، موضحة أن نسب الوفيات الناتجة عن أمراض القلب أكثر من نسبة الوفيات الناتجة عن السرطانات الخاصة بالمرأة، وأنه لا تزال الوفيات الناتجة عن أمراض القلب فى المرأة أول سبب للوفاة فى العالم، وأنه لا توجد إحصائيات خاصة بمصر، موضحة أن الأبحاث الطبية التى كانت تستهدف المرأة لم تظهر سوى فى عام 1990، مؤكدة أنه قبل هذا التاريخ كان يتم استبعاد المرأة من الأبحاث الطبية.

وقالت الدكتورة نيرمين عكاشة إن المرأة تتعرض لخطورة التدخين والسكر والسمنة على القلب أكثر من قلب الرجل، وأن بعض أمراض القلب الخاصة بالمرأة لا تعتد بأهميتها من المرأة نفسها أو أسرتها أو الطبيب المعالج، موضحة أنه يمكن إرجاع هذه الأعراض نتيجة للضغوط النفسية والبدنية، وهذا يؤدى إلى أن التشخيص يكون متأخرا مما يعرضها لخطر الوفاة الناتجة عن أمراض القلب.

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