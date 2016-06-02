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باحثون: زيادة دهون البطن ترفع إصابة الرجل بسرطان البروستاتا بنسبة 18%

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باحثون: زيادة دهون البطن ترفع إصابة الرجل بسرطان البروستاتا بنسبة 18% باحثون: زيادة دهون البطن ترفع إصابة الرجل بسرطان البروستاتا بنسبة 18%
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أكسفورد، حيث أفادت أن زيادة محيط الخصر 10 سم يرفع خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بمعدل 18%.

وخلال الدراسة، وجد الباحثون أنه كلما زادت دهون البطن كلما ارتفعت احتمالات إصابة الرجل بسرطان البروستاتا القاتل والأمراض الأخرى خاصة السكر من النوع الثانى.

وأوضح الباحثون أن كل 4 بوصات إضافية فى محيط الخصر للرجل تزيد من خطر تطوير الإصابة بمرض سرطان البروستاتا بنسبة 18%.

وأشار الباحثون إلى أن سرطان البروستاتا يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعاً فى الرجال البريطانيين، حيث يصيب أكثر من 43 ألف شخص، كما أنه يتسبب فى إصابة 11 ألف بالوفاة سنوياً.

وأضاف الباحثون أن هذه الأرقام تنطبق فقط للرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة بالفعل، التى تسبب اضطرابات الهرمونات وضعف الجهاز المناعى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثانى من شهر يونيو الجارى.


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