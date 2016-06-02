الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تكون نشطة أحيانا صباحا فوق البحر وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب على بعض المناطق.

حركة الرياح : جنوبية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل على اليابسة شمالية غربية / 15 - 28/32 كم/ساعة بعد الظهر والمساء وتكون شمالية غربية / 25 - 35/40 كم/ساعة فوق البحر صباحا تقل تدريجيا الى 18 - 30 كم/ساعة ليلا.

البحر .. مضطرب في البداية ويصبح متوسطا ظهرا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة أقدام إلى خمسة وستة أقدام بالعمق يقل إلى قدمين - أربعة وخمسة أقدام ظهرا .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 50 دقيقة قبل الظهر وفي تمام الساعة الحادية عشرة و42 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و11 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 38 26 80 25 .

> دبي 37 27 85 20 .

> الشارقة 37 29 85 25.

> عجمان 36 28 80 20.

> أم القيوين 37 27 85 20 .

> رأس الخيمة 38 25 85 15 .

> الفجيرة 35 30 85 10.

> العين 40 24 80 10 .

> ليوا 42 25 75 15 .

> الرويس 37 28 75 30 .

> السلع 37 28 75 30.

> دلما 37 29 70 35 .

> طنب الصغرى 35 29 80 45 .

> طنب الكبرى 35 29 80 45 .

> أبوموسى 35 29 80 40.

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