بدء الدراسة بشعبة الاقتصاد وقسم اللغة الكورية من العام المقبل بجامعة أسوان

قرر مجلس جامعة أسوان خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس الجامعة الدكتور منصور كباش.

بدء الدراسة بشعبة الاقتصاد بكلية التجارة ، وبقسم اللغة الكورية بكلية الألسن اعتبارا من العام الدراسي المقبل ، كما وافق على إنشاء قسم ” الهندسة الصناعية ” بكلية الهندسة.

جاء ذلك في بيان للجامعة اليوم ، كما وافق مجلس الجامعة خلال الاجتماع وبحضور محافظ أسوان مجدى حجازى، على تفعيل بروتوكول التعاون الذى وقعته الجامعة مع منظمة العمل الدولية ،وبروتوكول التعاون بين الجامعة والاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.. كما وافق على سفر 12 من طلاب كلية التربية الرياضية إلى جامعة جيرزي ببولندا ، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين .

أ ش أ