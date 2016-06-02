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الكاف يخطر الزمالك بحكمي مباراتيه أمام إنيمبا وسطيف

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الكاف يخطر الزمالك بحكمي مباراتيه أمام إنيمبا وسطيف الكاف يخطر الزمالك بحكمي مباراتيه أمام إنيمبا وسطيف

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فاكسا للزمالك باسمي حكمي مواجهتيه ضد إنيمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على إنيمبا في منتصف شهر يونيو الجاري ثم يستضيف بعد أسبوعين فريق سطيف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأسند الكاف المباراة الأولى للموريتاني علي لمغيفري، الذي أدار العام الماضي لقاء الزمالك ضد الفتح الرباطي المغربي بالكونفدرالية والذي انتهى في السويس بالتعادل السلبي.

بينما سيدير الكاميروني سيدي أليوم لقاء الزمالك ووفاق سطيف، وكانت المباراة الأخيرة لهذا الحكم مع فريق مصري بين للمقاصة وأهلي طرابلس الليبي في ملحق التأهل إلى الكونفدرالية العام الحالي.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله ليودع الفريق الفيومي البطولة.

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