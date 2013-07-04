يقول الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم عن طرق زيادة حجم العضو الذكرى، تعتبر مشكلة صغر حجم القضيب من المشاكل التى تؤرق الرجال وينظر إليها البعض بنوع من الخجل وقد يلجأ العديد منهم إلى اتباع طرق ووسائل لعلاج تلك المشكلة دون استشارة الطبيب المختص.

والذى يتعلق به عدة أمور يجب التنويه لها فعلميا لا يوجد وسائل يمكنها أن تعمل على زيادة حجم القضيب زيادة كبيرة أو فارقة عن حجمه الأساسى فالقضيب يتكون من نسيج اسفنجى محاط بطبقات معينة وهى التى تؤثر على هذا النسيج وقوة انتصابه وصلابته وأى تدخل فى تلك الطبقات يؤثر بشكل مباشر على النسيج الاسفنجى وبالتالى يؤثر على عملية انتصاب العضو الذكرى.

والتدخل الوحيد الذى يمكنه أن يحدث فرقا دون أن ينتج عنه آثار غير مستحبة هو حقن رأس القضيب فقط بمادة الفيللر لزيادة حجمه وتلك الطريقة تصلح بشكل خاص فى تلك الحالات التى تعانى من صغر الحجم فى المقدمة كما أنها تساعد بشكل كبير فى علاج مشكلة سرعة القذف.

أما بالنسبة لزيادة طول القضيب فهو لا يصلح إلا فى حالة كان قصر الطول ناتج عن تركز كمية كبيرة من الدهون فى منطقة العانة وبمجرد شفط تلك الدهون تؤدى إلى إحداث فارق كبير جدا فى طول العضو الذكرى.