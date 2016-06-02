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احتراق 13 منزلا بقرية نزلة عمارة فى سوهاج ومصرع مسنة

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احتراق 13 منزلا بقرية نزلة عمارة فى سوهاج ومصرع مسنة احتراق 13 منزلا بقرية نزلة عمارة فى سوهاج ومصرع مسنة
لقيت ربة منزل، اليوم الخميس، تبلغ من العمر 85 عاما مصرعها بقرية نزلة عمارة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، إثر نشوب حريق بمنزلها و12 منزلا آخر، بالإضافة إلى نفوق أربع دواب واحتراق كمية كبيرة من الأثاث والغلال والطيور.

ودفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد والعميد حسام المصرى وكيل الإدارة بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، ومنع انتشاره داخل منازل القرية، كما انتقل العميد حسين فؤاد مأمور مركز طهطا والنقيب عمر أبو عقرب معاون أول المباحث لعمل تقرير بالخسائر والتوصل إلى مصدر الحريق.

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