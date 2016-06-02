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هل تتربع نادين نجيم على عرش الأناقة في رمضان 2016؟!

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الخميس 02-06-2016 13:44

لقد نالت النجمة اللبنانية "نادين نجيم" في السنوات الأخيرة شهرة واسعة في المجتمع الفني، بفضل مشاركتها في الكثير من الأعمال الدرامية المهمّة، التي أثبتت من خلالها قدراتها التمثيلية وموهبتها العالية، وهو ما خوّلها الفوز بجائزة الموركس دور هذا العام عن فئة أحسن ممثلة لبنانية. والى جانب ذلك، أثبتت نادين أنها من أكثر النجمات العربيات أناقة وجاذبية بفضل إطلالاتها المنوّعة والمواكبة للموضة. وعلى ما يبدو، فإنّ دورها في المسلسل الجديد الذي ستقدّمه في رمضان 2016 "نص يوم"، إلى جانب النجم "تيم حسن"، له طابع خاصّ من ناحية الملابس، ما يزال مجهول الهوية؛ فهل تتربّع نادين نجيم على عرش الأناقة هذا العام بين النجمات العربيات؟
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بناءً على المعطيات أمامنا، يبدو أنّ هذا احتمالاً كبيراً ووارداً، و لا سيّما أننا رأيناها هذا العام بعدد من الإطلالات الرائعة الرسمية والكاجوال، التي اختارتها من دور أزياء عالمية، وطبعاً من أعمال مصمّمها المفضّل "زهير مراد" Zuhair Murad ، وكان أحدثها في حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2016، حيث اختارت من مجموعة "زهير مراد" Zuhair Murad لموسم ربيع وصيف 2016 فستاناً متفاوت الأطوال، قصيراً من الأمام، وطويلاً من الخلف، وقد زيّنت رأسها باكسسوار من الورود المعدنية، وبدت غاية في الروعة بالفعل.
لا نعلم إن كانت نادين نجيم ستتربّع على عرش الأناقة في رمضان 2016، لكننا نعلم ـ بالتأكيد ـ أنّها اليوم تعتبر من أكثر النجمات العربيات أناقة وجاذبية.

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سيدتي