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آيشتي يفتتح بوتيك جديد لدار "كينزو"

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الخميس 02-06-2016 16:11

افتتحت "آيشتي" Aishti في منطقة أنطلياس في بيروت متجراً جديد لدار "كينزو" Kenzo الفرنسية العريقة، وقي أجواء مرحة تمكن المدعوون من اكتشاف مجموعة ربيع وصيف 2016 للدار، وكذلك مجموعة الكابسول التي أطلقتها الدار بالتعاون مع "ديزني" KENZOxDisney.
كما استمتع المدعوون بأنغام الموسيقى العصرية والأجواء المستوحاة من الأدغال، كما أن السيدات تلقين عناية خاصة بالشعر من خلال خبراء التجميل اللذين تواجدوا في حفل الافتتاح وقاموا بتسريحات مميزة ومبتكرة.
ومع الكشك الخاص بالتصوير تمكن الضيوف من التقاط صوراً خاصة بهم للذكرى.

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سيدتي