بالصور.. رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح معرض حملات إعلامية لطلاب الماجستير

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، معرض الحملات الإعلامية الذى نظمه طلاب الدراسات العليا بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وطلاب التمهيدى ماجستير من أبناء الأقصر، بإشراف عميد الكلية الدكتور عبد العزيز السيد والدكتور محمد محفوظ الأستاذ بكلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.

وتضمن المعرض حملات إعلامية عن قضايا مجتمعية معاصرة خاصة بترشيد استخدام المياه وتطوير التعليم الصناعى، ومحاربة ظواهر التحرش والإدمان وتفشى العنوسة والقضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى قضايا أخرى قدمها الطلاب والطالبات.

واستعرض طلاب التهميدى ماجستير من أبناء الأقصر خلال المعرض الذى نفذوه الحملات والخطط الإعلامية والأدوات التى استعانوا بها لنشر الحملة وتوصيلها إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، وذلك فى ضوء ما درسوه خلال العام الدراسى، حيث أشاد الحضور بالحملات والتوصيات الخاصة بكل حملة كحملة ترشيد استخدام المياه للطالب أحمد عبد الله، وحملة تطوير التعليم الصناعى للطالب سعيد عبد المنعم، وحملة مكافحة التحرش للطالبة رحاب مصطفى.

ومن جانبه قال عمر شوقى أحد طلاب التمهيدى ماجستير من أبناء الأقصر، إن أفكار الحملات الإعلامية نبعت من خلال مشاركات ونقاشات حول أهم ما يمر به المجتمع المصرى من تحديات، وما يواجهه من ظواهر، وأنه تم استخدام عدة وسائل إعلانية وترويجية لجذب الجمهور واستمالته نحو تحقيق أهداف الحملة بأسلوب علمى.

فيما أشاد الدكتور محمد محفوظ الأستاذ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى بالمستوى الذى ظهر به الطلاب والطالبات، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو تفجير طاقاتهم ودفعهم إلى التفكير بشكل علمى يعمل على تنمية وتطوير المجتمع، مطالبًا رئيس جامعة جنوب الوادى بضرورة تخصيص موقع لإقامة معارض للحملات الإعلامية بشكل دورى.

وعبر الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، عن إعجابه بالأعمال التى قدمها طلاب وطالبات الدراسات العليا، والتى استهدفت حماية المجتمع من أضرار ومخاطر تفشى بعض الظواهر السلبية، وكذلك النماذج الإيجابية التى أظهرت قدرات الطلاب والطالبات ومدى حرصهم على خدمة المجتمع، لافتاً إلى أهمية وجود تكامل وربط بين ما يتم دراسته وبين تنمية المجتمع، مؤكدا أن توقيت المعرض جاء فى وقت مناسب بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الإعلاميين الذى يتم الاحتفال به يوم 31 مايو.

وهنأ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى الإعلاميين وقيادات كلية الإعلام وطلاب وطالبات الدراسات العليا بمناسبة عيد الإعلاميين، مؤكدًا على ضرورة أن يتبنى الإعلام النماذج الإيجابية فى المجتمع، كما يقوم بالنقد البناء لافتا إلى أهمية تسليط الضوء على خطط الإصلاح والتطوير وما يتم من إنجازات ملموسة، مطالبا الطلاب والطالبات بالتحلى بالتفاؤل والثقة وبذل كل الجهد لتنفيذ حملاتهم الإعلامية بشكل ناجح وأن يعملوا بروح الفريق الواحد وأن يمتلكوا الجرأة للتصدى للمشكلات كافة، والعمل على حلها، واختتم المعرض بتقديم الدروع لرئيس جامعة جنوب الوادى وعميد كلية الإعلام وقيادات الكلية، كما تم توزيع شهادات التقدير للطلاب والطالبات الذين شاركوا فى المعرض.

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