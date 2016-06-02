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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد منطقة تطوير الحظائر الجديدة فى بورسعيد

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بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد منطقة تطوير الحظائر الجديدة فى بورسعيد بالصور.. نائب وزير الإسكان يتفقد منطقة تطوير الحظائر الجديدة فى بورسعيد
تفقد اليوم الدكتور أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية منطقة عزبة أبو عوف، التى يقطنها ما يقرب من 4 آلاف أسرة وغيرها من مربى الماشية وأصحاب إسطبلات الحمير، والذين تم بحثهم تمهيدًا لنقلهم إلى وحدات سكنية وتطوير منطقة الحظائر لعدد 648 حظيرة وإسطبلاً ومنزلاً على مساحة 53 مترًا مربعًا، بالقرب من محطة معالجة الصرف الصحى ببورسعيد.

تفقد نائب وزير الإسكان منطقة التطوير الحظائر التى تقدر تكلفتها 80 مليون جنيه، كما تفقد درويش منطقة الأمل الجديدة التى تضم إنشاء 50 عمارة استكمالاً لمشروع الأمل بتكلفة قدرها 165 مليون جنيه، بالإضافة لإنشاء 28 عمارة بمنطقة الجرابعة مساحة الشقة 79 مترًا مربعًا.

ووافق درويش على تطوير المناطق العشوائية "هاجوج والإصلاح والجناين" بالكليو 4،5 جنوب بورسعيد، بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه.

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (1)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (2)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (3)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (4)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (5)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (6)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (7)

زيارة أحمد درويش نائب وزير السكان للمناطق العشوائية ببور سعيد (8)


>- بدء اجتماع نائب وزير الإسكان للعشوائيات ببورسعيد لبحث حلها

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