تفعيل الأنشطة الصيفية وبرنامج القرائية بمدارس فوه فى كفر الشيخ

عقد على فتحى شيحا مدير إدارة فوه التعليمية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعاً مع مديرى المدارس بمختلف المراحل التعليمية بفوه، لتفعيل برنامج القرائية للتلاميذ الضعاف خلال الفترة الصيفية، تفعيلاً كاملاً على أرض الواقع حتى يستفيد التلاميذ.

وشدد شيحا على تفعيل الأنشطة الصيفيةعلى أرض الواقع موثقة بالصور، وإجراء مسابقات بين مدارس الإدارة، بحضور خالد أحمد قنديل وكيل الإدارة، وطارق خطاب المدير المالى، وفتحى شيحا للتعليم الإعدادى والثانوية، وصبحى بدر مدير التعليم الابتدائى وحنان المزين مسئول القرائية، ورضوان الشريف تنسيق الوظائف الإشرافية، وأحمد الغزولى شئون العاملين، وجمعة عامر شئون الطلبة، وأحمد وعيوع عضو المتابعة بالإدارة والسيد ميلاد المسئول الإعلامى بالإدارة.

قال على فتحى شيحا مدير إدارة فوه التعليمية ، فى تصريحات له ، إنه تم مناقشة تفعيل الأنشطة الصيفية بما فيها نشاط تحسين مهارات القراءة والكتابة ضمن الأنشطة الصيفية على أن يكون النشاط اختيارى لمدة ساعتين أسبوعياً .

وأضاف أنه شدد على تفعيل برنامج القرائية، وعمل خطة علاج للضعاف، والذين لهم دور ثانى فى مادة اللغة العربية وجميع المواد الأخرى، وتم مناقشة الاستعداد لعمل بيان العجز والزيادة لجميع التخصصات للاستعداد للعام الدراسى الجديد .

وأضاف مدير عام الإدارة، أنه يقدم الشكر والتقدير لجميع موجهى الإدارة على ما بذلوه لإخراج امتحانات الدور الأول بجميع المراحل بدون سلبيات، وحثهم على المزيد من الجهد والعمل .

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