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"عشماوى" يحيل 300 مشروع بالوادى الجديد للجهات الرقابية لفحصها قبل استلامها

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"عشماوى" يحيل 300 مشروع بالوادى الجديد للجهات الرقابية لفحصها قبل استلامها "عشماوى" يحيل 300 مشروع بالوادى الجديد للجهات الرقابية لفحصها قبل استلامها
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، فى تصريح صحفى، إنه قام بإحالة أكثر من 300 ملف خاص بمشروعات خدمية وتنموية تم الانتهاء منها على مستوى مراكز المحافظة إلى الجهات الرقابية لفحصها والتأكد من سلامتها وفقا للشروط القياسية التى تضمن استلامها دون أية معوقات .

وأضاف عشماوى، أن تلك المشروعات تم انفاق ملايين الجنيهات عليها من موازنة الدولة ولن يتم استلامها مطلقا قبل التأكد من تنفيذها وفقا للشروط والقياسات التى تم وضعها فى كراسات الشروط قبل طرحها للتنفيذ، وذلك لضمان سلامة منشآتها وطرق تنفيذها بصورة كاملة.


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