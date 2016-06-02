بالصور.. "تشياوفسكى" حفل موسيقى بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية

نظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، مساء أمس، الحفل الموسيقى السنوى لمدرسة استوديو الموسيقى "تشياكوفسكى" للفلوت والكمنجا، والذى شارك فيه العازفين الدارسين من عمر 5 سنوات وحتى 18 سنة.

عزف الدارسين مقطوعات موسيقة شهيرة للموسيقى العالمية مثل رخمانينوف وكاباليفسكى وخاتشاتوريان وباخا وبيتهوفن وبيزى وموزات وشوبين وشوبيرت وأخرين، كما تم عزف عدد من المقطوعات للملحنين المعاصرين من المحلية والأجنبية.

حضر الحفل الموسيقى الكسندر أنطونوف ،مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، ويلينا بارباشوفا، مديرة مدرسة الموسيقى، ومحبى الموسيقى الكلاسيكية و المواطنون الروس المقيمون بمدينة الإسكندرية وممثلى البعثات الأجنبية.

- "تشايكوفسكى" حفل موسيقى بالمركز الثقافى الروسى بالإسكندرية اليوم