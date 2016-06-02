القبض على 3 عمال لقتلهم "حلاقا" إلقاء جثته بترعة نجع حمادى فى أسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن اسيوط اليوم الخميس من كشف غموض اختفاء حلاق بدائرة قسم أول، والقبض على خاطفيه بعد اعترافهم بقتله وإلقاء جثته بترعة نجع حمادى.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من العقيد أحمد نظيم رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من المدعوة هناء ب. مقيمة بغرب مدينة أسيوط بدائرة القسم بتاريخ 21 من مايو الماضى، يفيد تغيب زوجها المدعو محمود ف. ح. 26 سنة "حلاق" بتاريخ يوم 19 من نفس الشهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم تكثيف فريق بحث وتوسيع دائرة الاشتباه.

وبتاريخ 30 من مايو الماضى أبلغت زوجة "الحلاق" المتغيب عن اشتباهها بأحد الأشخاص بأنه السبب وراء تغيب زوجها.

وعلى الفور أصدر اللواء أسعد الذكير مدير مباحث المديرية تعليماته بتشكيل فريق من ضباط المباحث برئاسة العميد منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، وعضوية العقيد أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول أسيوط، و الرائد محمد عطية والنقباء احمد عاصم وأحمد حسن .

وبتوسيع دائرة الاشتباه وتتبع المشتبه فيهم تم الكشف عن غموض اختفاء "الحلاق"، وتبين أن وراء اختفائه كلا من محمد س. 26 سنة عامل، وإبراهيم ج. 27 سنة عامل، ومحمد س م. 16سنة عامل، مقيمين دائرة القسم، وذلك لخلافات نسب قديمة بين عائلة المتغيب وعائلة المتهمين الأول والثانى، اعتقادا منهم بأن "الحلاق " المتغيب وراء الإبلاغ عن والد المتهم الثانى والقبض عليه وحبسه فى قضية مخدرات وسلاح.

وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا باستدراجهم للمجنى عليه وحبسه بأحد الأماكن الخاصة بالمتهم الثانى، وقاموا بالاعتداء عليه وضربه بواسطة الطوب وعصى غليظة حتى تأكدوا من وفاته، وقاموا بتقييده بحبل ووضع جثته داخل جوال وإلقائه بترعة نجع حمادى بحرى قنطرة الأربعين بمدينة أسيوط.

وتم على الفور عرض المتهمين على النيابة، وتم إخطار شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة.

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