أخبار فلسطين اليوم.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 471 فلسطينيا خلال شهر مايو

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، كشفت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 471 مواطنا فلسطينيا خلال شهر مايو الماضى، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ بداية الهبة الشعبية فى أكتوبر 2015 إلى 5 آلاف و805 فلسطينيين.

وأكدت مؤسسات الأسرى "نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين)، في تقرير مشترك أصدرته اليوم الخميس، استمرار قوات الاحتلال في اعتقال الفلسطينيين تعسفيا، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح التقرير أن من بين المعتقلين خلال شهر مايو الماضى، 84 طفلا، و15 سيدة، و5 فتيات قاصرات، والنائب في المجلس التشريعي عبد الجابر فقهاء، مشيرا إلى أن أعلى نسبة اعتقال كانت في مدينة القدس، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال منها 111 مواطنا، تليها الخليل باعتقال 80 مواطنا، و61 من رام الله والبيرة، و48 من بيت لحم، فيما بلغ عدد المعتقلين من نابلس 45 مواطنا، ومن جنين 34، ومن طولكرم 24، ومن قلقيلية 14، و10 من سلفيت، و5 من طوباس، وكذلك نفس العدد من أريحا، علاوة على 34 مواطنا اعتقلتهم من قطاع غزة.

وأشار إلي أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حوالي 7 آلاف أسير، منهم أكثر من 330 طفلا، و71 سيدة، و15 فتاة قاصر، و7 نواب في المجلس التشريعي، علاوة على ما يقرب من 750 أسيرا إداريا، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 156 أمرا إداريا خلال شهر مايو الماضي، منها 40 أمرا جديدا.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى رسمى استشهاد فتاة، لم تعرف هويتها بعد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز عناب شرق طولكرم.

وأكدت الوزارة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار على مواطنة فلسطينية على حاجز عناب شرق طولكرم، فيما منع جنود الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطينى من الوصول للمنطقة وتقديم الإسعافات للفتاة الفلسطينية.

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