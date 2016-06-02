مقتل 49 إرهابيا بنيران عراقية بالأنبار.. وطيران التحالف يقتل 18 من داعش

>واصلت القوات التابعة لقيادة "عمليات بغداد" العاملة في محيط الفلوجة شرقي الأنبار مدعومة بقوات الحشد الشعبي من قتل 49 إرهابيا من تنظيم (داعش).

وذكرت "عمليات بغداد" اليوم الخميس أن قواتها قتلت 3 إرهابيين وقامت بتفكيك 41 عبوة ناسفة، وتطهير جسر "البو غايب" بمحافظة الأنبار.

كما قتلت قوات فرقة المشاة بالجيش 41 إرهابيا بينهم قناص من داعش، وجرح 23 آخرين، وتفجير 234 عبوة ناسفة دون خسائر، وكذلك وتدمير ثلاث سيارات بينهم اثنتان مفخختان وثلاث مفارز هاون، وأسلحة رشاشة، وخمس دراجات نارية، ومعالجة 16 منزل مفخخا، وتدمير 19 مقاتل للتنظيم وتحرير مناطق: العربية والبو غايب والبو شجيرة وداود الرشيد،وتمكنت القوات من قتل 5 ارهابيين ومعالجة 26 عبوة ناسفة وتدمير سيارة ومقرين لداعش.

كما نفذ طيران التحالف الدولي عددا من الغارات ضد مواقع داعش، مما أسفر عن قتل 18 إرهابيا وتدمير سيارتين وموقعين للتنظيم بالأنبار.

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