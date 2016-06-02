أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 49 إرهابيا بنيران عراقية بالأنبار.. وطيران التحالف يقتل 18 من داعش

Google+ Print
مقتل 49 إرهابيا بنيران عراقية بالأنبار.. وطيران التحالف يقتل 18 من داعش مقتل 49 إرهابيا بنيران عراقية بالأنبار.. وطيران التحالف يقتل 18 من داعش

>واصلت القوات التابعة لقيادة "عمليات بغداد" العاملة في محيط الفلوجة شرقي الأنبار مدعومة بقوات الحشد الشعبي من قتل 49 إرهابيا من تنظيم (داعش).

وذكرت "عمليات بغداد" اليوم الخميس أن قواتها قتلت 3 إرهابيين وقامت بتفكيك 41 عبوة ناسفة، وتطهير جسر "البو غايب" بمحافظة الأنبار.

كما قتلت قوات فرقة المشاة بالجيش 41 إرهابيا بينهم قناص من داعش، وجرح 23 آخرين، وتفجير 234 عبوة ناسفة دون خسائر، وكذلك وتدمير ثلاث سيارات بينهم اثنتان مفخختان وثلاث مفارز هاون، وأسلحة رشاشة، وخمس دراجات نارية، ومعالجة 16 منزل مفخخا، وتدمير 19 مقاتل للتنظيم وتحرير مناطق: العربية والبو غايب والبو شجيرة وداود الرشيد،وتمكنت القوات من قتل 5 ارهابيين ومعالجة 26 عبوة ناسفة وتدمير سيارة ومقرين لداعش.

كما نفذ طيران التحالف الدولي عددا من الغارات ضد مواقع داعش، مما أسفر عن قتل 18 إرهابيا وتدمير سيارتين وموقعين للتنظيم بالأنبار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365