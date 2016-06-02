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إرجاء جلسة البرلمان اللبنانى لـ 23 يونيو لانتخاب رئيس للبلاد

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إرجاء جلسة البرلمان اللبنانى لـ 23 يونيو لانتخاب رئيس للبلاد إرجاء جلسة البرلمان اللبنانى لـ 23 يونيو لانتخاب رئيس للبلاد
أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى "نبيه بري"، جلسة المجلس لانتخاب رئيس للبلاد إلى يوم 23 يونيو الحالى، وذلك لعدم اكتمال النصاب جراء مقاطعة حزب الله وحليفه العماد "ميشال عون" للجلسة.

يشار إلى أن منصب الرئاسة قد مر عليه عامان وهو شاغر جراء عدم اكتمال نصاب الجلسات وهو الثلثين (أى حضور 85 نائبا) فى ظل إصرار حزب الله على عدم حضور الجلسات هو وحلفاؤه إلا فى ظل التيقن من فوز مرشحه العماد "ميشال عون".
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