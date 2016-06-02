بالفيديو.. قوات النخبة السورية تسقط طائرة استطلاع لتنظيم داعش بدير الزور

أعلنت قوات النخبة السورية أنها أسقطت طائرة استطلاع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى ناحية أبو خشب بريف دير الزور.

وكانت قوات النخبة قد أعلنت قتل 25 عنصرا من قوات "داعش" إثر محاولة من التنظيم الهجوم على النخبة فى دير الزور.

فيما كان الشيخ أحمد الجربا، رئيس تيار الغد السورى، وجه رسالة تحية و تقدير لأبناء النخبة ، قال فيها: "أبدأ كلمتى باسم الله الرحمن الرحيم.. إن اليوم هو يوم كبير فى تاريخ سوريا الثورة، إنه اليوم الذى تم فيه انصاف السوريين من قوى الظلام والإرهاب، حين تصديتم لهجوم عنيف شنوه تتار هذا العصر وكبدتوهم خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات، رحم الله الشهيد خليل عليوى النومان شهيد سوريا وقبائلها وشهيد النخبة، شرف للموت أن نطعمه أنفساً جبارة تأبى الهوانا فالسيف أصدق انباءً من الكتب واثبتم أيها الشعيطات أن استقبال الموت نتيجته الحتمية هو النصر بإذن الله..وأثبتم اليوم أن السوريين قادرين فى حال توافرت الأرضية والإمكانات والحاضنة الشعبية على دحر داعش وأخواتها ومشغليها.. فتحية لكم على صنيعكم الأبيض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

- "النخبة السورية" تتصدى لهجوم داعش فى دير الزُّور وتقتل 25 عنصرا