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مجلس النواب الليبى ناعيا وزير العدل: رجلا من رجال الوطن المخلصين

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مجلس النواب الليبى ناعيا وزير العدل: رجلا من رجال الوطن المخلصين مجلس النواب الليبى ناعيا وزير العدل: رجلا من رجال الوطن المخلصين
نعى مجلس النواب الليبى وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار المبروك قريرة والذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء، إثر وعكة صحية آلمت به وأودت بحياته.

وأكد مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، ان الفقيد كان رجلاً من رجال الوطن المخلصين والأوفياء، وتقدم بخالص التعازى والمواساة القلبية إلى أسرة الفقيد وذويه والحكومة الليبية المؤقتة على رأسها رئيس الوزراء، داعين الله أن يتقبل الفقيد بواسع الرحمة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله ذويه جميل الصبر والسلوان.


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