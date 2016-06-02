ربة منزل تستدرج خليجى لممارسة الرذيلة وزوجها يستولى على سيارته بالطالبية

استدرجت ربة منزل رجل أعمال خليجى الجنسية إلى شقتها لممارسة الرذيلة معها، ثم هدده زوجها واستولى منه على سيارته، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا من رجل أعمال خليجى الجنسية أفاد فيه بتعرضه للاحتيال على يد ربة منزل وزوجها، حيث استدرجته المتهمة لمسكنها بالطالبية بحجة ممارسة الرذيلة معها، إلا أنه فوجئ بزوجها يهدده بسلاح أبيض واستولى منه على هاتفه ومبلغ مالى، بالاضافة إلى سيارته الملاكى.

وبإجراء التحريات، تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين تم القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

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