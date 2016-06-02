براءة نجل عضو مجلس الإسماعيلى من تهمة السرقة بعد التصالح

قضت محكمة جنح أول الإسماعيلية، اليوم الخميس، ببراءة نجل رئيس النادى الإسماعيلى، وعضو مجلس الإدارة حسين أبو السعود من تهمة السرقة بعد الصلح والتنازل عن الدعوة المدنية.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أحالت حسين أبو السعود لمحكمة الجنح لاتهامه فى قضية سرقة الثلاثاء الماضى، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له فى القضية رقم 1473 جنح أول الإسماعيلية.

ووجهت النيابة له اتهامات بسرقة متجر بشارع عثمان بن عفان بحى أول، نتيجة خلافات بين أبو السعود وسيدة أعمال، وتأخرت فى سداد قيمة استهلاك كهرباء، وحاول المتهم إنهاء التعاقد بإخراج محتويات المتجر.

- إحالة عضو مجلس الإسماعيلى لمحكمة الجنح لاتهامه بالسرقة