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كوبا أمريكا – تقرير في الجول.. بديل كاكا في البرازيل امتلك كل شيء وافتقد السرعة

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كوبا أمريكا – تقرير في الجول.. بديل كاكا في البرازيل امتلك كل شيء وافتقد السرعة كوبا أمريكا – تقرير في الجول.. بديل كاكا في البرازيل امتلك كل شيء وافتقد السرعة

قادت الصدفة لاعب وسط فريق ساوباولو البرازيلي بابلو هيرنانديز جانزو للمشاركة مع السامبا في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي النسخة الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

وقبل يومين فقط من انطلاق البطولة قرر المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلوس دونجا استدعاء جانزو للمشاركة مع البرازيل في كوبا أمريكا، ليعوض غياب النجم ريكاردو كاكا الذي تعرض لإصابة وخرج من قائمة السامبا المشاركة في البطولة، رغم استدعاء كاكا قبل أيام فقط للمشاركة في البطولة بدلا من دوجلاس كوستا لاعب بايرن ميونيخ الذي تعرض أيضا لإصابة.

ولكن من هو اللاعب بابلو هيرنانديز جانزو الذي سيشارك في كوبا أمريكا مع البرازيل بدلا من كاكا؟

بابلو هيرنانديز الشهير باسم جانزو، لاعب وسط مهاجم يبلغ من العمر 26 عاما ويلعب ضمن صفوف ساوباولو، ويعد من أبرز مواهب الدوري البرازيلي.

في عام 2009 انضم جانزو لمنتخب الشباب البرازيلي ليشارك معه في كأس العالم للشباب، وبعدما ظهر بمستوى جيد طالبت الجماهير البرازيلية بضم اللاعب لقائمة السامبا المشاركة في بطولة كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا وبالفعل اختاره دونجا ليكون ضمن القائمة الاحتياطية للبرازيل في هذه البطولة.

بعد ذلك لعب جانزو أول مباراة دولية له مع منتخب البرازيل الأول في عام 2010 أمام الولايات المتحدة وقدم واحدة من أفضل مبارياته مع السامبا، ما جعله ينضم لقائمة التي شاركت في بطولة كوبا أمريكا 2011 ولعب مباراة واحدة خلال البطولة أمام باراجواي وصنع هدفا في المباراة.

يمتاز جانزو بالقدرة على اللعب في جميع مراكز خط الوسط وهو صانع ألعاب مميز حيث صنع مع فريقه 5 أهداف في 11 مباراة بالدوري البرازيلي، ويمتلك موهبة كبيرة ومهارة فائقة تساعدة على المراوغة والتمرير بدقة حيث أكمل تمريرات صحيحة بنسبة 81% مع ساوباولو في الموسم الماضي، والرؤية الجيدة للملعب، بالإضافة إلى امتلاكه قدرات بدنية عالية تساعده في الجوانب الدفاعية ويمتاز أيضا جانزو بالتسديد القوي والدقيق من مسافات بعيدة.

ورغم كل المميزات التي يمتلكها جانزو إلا أنه واجه العديد من الانتقادات من الصحافة والجماهير في البرازيل بسبب افتقاره للسرعة واللعب ببطئ في الكثير من الأوقات وهذا ما يعطل هجمات فريقه ويجعل الجماهير تغضب منه وكان هذا من أهم أسباب عدم انتقاله للعب في أوروبا.

ومنذ أن لعب جانزو أول مباراة دولية له مع منتخب البرازيل في عام 2010، لعب حتى الآن 8 مباريات دولية فقط ولم يسجل أي أهداف.

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فيديو اليوم السابع

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