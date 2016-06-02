رسميا.. برشلونة يعلن رحيل داني ألفيش وبقاء ماسكيرانو

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل مدافعه البرازيلي داني ألفيش رسميا، وذلك على لسان السكرتير الفني للنادي روبرتو فيرنانديز.

وعقد فيرنانديز مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس في برشلونة أعلن خلاله رحيل داني ألفيش البالغ من العمر 33 عاما، بعد 8 سنوات قضاها مع برشلونة منذ انضمامه له قادما من إشبيلية.

وتحدث فيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي قائلا:"نحترم قرار داني ألفيش في الرحيل عن برشلونة وهو قرار شخصي من اللاعب".

أضاف "لدينا ثنائي مميز يستطيع قيادة الجبهة اليمنى في المستقبل وهما سيرجي روبيرتو وأليكس فيدال ونحن نثق أنهما يستطيعان قيادة هذه الجبهة لعدة سنوات مقبلة".

ثم انتقل فيرنانديز للحديث عن النجم نيمار دا سيلفا قائلا: "نيمار مستمر في برشلونة لعدة سنوات مقبلة".

وأكد فيرنانديز أن المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو مستمر مع برشلونة ولن يرحل مثلما أشارت التقارير الصحفية في الأيام السابقة، وشدد على ضرورة استمرار ماسكيرانو في الفريق لأنه لاعب مميز ويمنح برشلونة قوة على مستوى الدفاع.

وتحدث فيرنانديز عن المدافع الشاب مارك بارترا قائلا: "هو لاعب مميز ويحتاج فقط للمشاركة من أجل كسب الثقة وأتمنى أن يستمر معنا في الفترة المقبلة".

ويقترب داني ألفيش من الانضمام لنادي يوفنتوس الإيطالي الذي اتفق معه على كافة تفاصيل التعاقد ومن المتوقع أن يعلن انتقاله لبطل إيطاليا عقب الانتهاء من المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق السبت المقبل.