في_اليورو - لوثار ماتيوس.. عميد أوروبا الذي يشاركه حسام حسن

لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا هو النجم الذي حقق نفس رقم حسام حسن في إفريقيا من حيث مدة المشاركة بين أول وأخر بطولة قارية مع منتخب بلاده.

فإذا كان حسام حسن هو عميد القارة السمراء، فإن ماتيوس هو نظيره في القارة العجوز.

حتى اللحظة يظل ماتيوس هو صاحب الرقم القياسي من حيث عدد السنوات بين أول وأخر ظهور في اليورو، 20 سنة. نفس الرقم في إفريقيا يحمله حسام حسن.

بدأ رحلته مع المانشافت وهو في الـ19 من عمره حين اختاره المدرب يوب دورفال في قائمة يورو 1980. بدايته الدولية كانت في أعلى مستوى.

شارك كبديل في مباراة واحدة بالبطولة كانت ضد هولندا في دور المجموعات حسمها فريقه 3-2.

بداية ممتازة لشاب مثله وسط عمالقة ألمانيا أمثال كارل هاينز رومينيجه وبيرند شوستر وهورست هروبش وكلوس ألوفس وأولي شتيليكيه وتوني شوماخر الذين توجوا باللقب على حساب بلجيكا في النهائي 2-1.

ما هي إلا سنوات قليلة حتى ثبّت ماتيوس اسمه بقوة في التشكيل الأساسي للمانشافت، ففي يورو 84 لعب اللقاءات الثلاثة في دور المجموعات. التعادل السلبي مع البرتغال والخسارة بهدف أمام إسبانيا والفوز 2-1 على رومانيا لم يشفع لحامل اللقب من أجل بلوغ الدور نصف النهائي.

فرنسا صاحبة الأرض توجت باللقب على حساب الماتادور الإسباني في النهائي.

فان باستن

بعد 4 سنوات سجل ماتيوس مشاركته الثالثة في اليورو، بلاده ألمانيا استضافت المسابقة وكانت تأمل في التتويج الثالث بعد رفع الكأس عامي 1972 و1980.

شارك في كل دقائق ألمانيا بالبطولة والتي توقفت أمام الطواحين الهولندية في الدور نصف النهائي، سجل ماتيوس هدفه الوحيد في تاريخه باليورو في هذه المباراة قبل أن يدرك رونالد كومان التعادل من ركلة جزاء ثم يسجل ماركو فان باستن هدفا رائعا يمنح فريقه التأهل للنهائي. هولندا رفعت الكأس على حساب الاتحاد السوفيتي 2-صفر في النهائي.

وصافة وتتويج

الإصابة حرمت ماتيوس من المشاركة في النسخة التالية من المسابقة في السويد عام 1992، ألمانيا خسرت النهائي في غيابه أمام لاعبي الدنمارك الذين شاركوا بالصدفة بدلا من يوغوسلافيا المنسحبة.

في عام 1994 كان ينوي ماتيوس التوقف عن اللعب الدولي عقب كأس العالم التي ودعها منتخب بلاده أمام بلغاريا في ربع النهائي، لكن هذا لم يحدث.

مشاكله مع المدرب بيرتي فوجتس وزميله المهاجم يورجن كلينسمان حرمته من دخول قائمة الفريق المسافرة إلى إنجلترا من أجل يورو 1996.

حققت ألمانيا اللقب بالفوز على التشيك في النهائي بالهدف الذهبي لأوليفر بيرهوف بعدما أقصت إنجلترا صاحبة الأرض من نصف النهائي بركلات الترجيح.



>1996 (June 30) Germany 2-Czech Republic 1... by sp1873

ماتيوس عاد إلى ألمانيا في مونديال 1998 في مفاجأة كبيرة ثم استدعاه المدرب إريتس ريبيك في قائمة يورو 2000 وهو بعمر 39 عاما!

لعب مع ألمانيا لقاءات دور المجموعات الثلاثة أمام رومانيا (تعادل 1-1) والبرتغال (خسر 3-صفر) وإنجلترا (خسر 1-صفر)، كان يعتمد عليه المدرب في مركز الليبرو بطريقة 3-5-2.

ويسجل ماتيوس حتى اليوم الرقم القياسي الخاص بأكبر اللاعبين سنا خوضا لمباريات اليورو، فلقاء البرتغال لعبه وهو بعمر 39 عاما و91 يوما.

ودعت ألمانيا "حاملة اللقب" مبكرا في واحدة من كبرى مفاجآت التاريخ وليس فقط اليورو.

11 مباراة عبر التاريخ لعبها ماتيوس في 4 مشاركات ببطولات اليورو، سجل هدفا وصنع أخر، توج بلقب وحيد.

حسام حسن

عميد اللاعبين المصريين يتشارك مع ماتيوس في هذا الرقم على مستوى إفريقيا، شارك لأول مرة في كأس إفريقيا عام 1986 وأخر مرة عام 2006.

يأتي بعد العميد، الثنائي كالوشا بواليا الزامبي ونور الدين نايبت المغربي، كلاهما تبعد مشاركته الأولى عن الأخيرة في كأس إفريقيا 14 سنة.

حسام حسن شارك في كأس إفريقيا 7 مرات مثله مثل سياكا تييني وكولو توريه وبوبكر باري الإيفواريين وجيريمي نيجتاب الكاميروني.

يتفوق على هؤلاء الثنائي ريجوبير سونج وأحمد حسن، كلاهما شارك في 8 بطولات.