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تقرير في الجول - كيف تكون الجبهة اليمنى في برشلونة بعد رحيل ألفيش؟

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تقرير في الجول - كيف تكون الجبهة اليمنى في برشلونة بعد رحيل ألفيش؟ تقرير في الجول - كيف تكون الجبهة اليمنى في برشلونة بعد رحيل ألفيش؟

8 سنوات مع برشلونة كانت كفيلة أن تجعل منه واحدا من أفضل ظهراء الجانب الأيمن في تاريخ كرة القدم. بعدها قرر داني ألفيش الرحيل عن برشلونة مكتفيا بـ23 بطولة فاز بها مع برسا.

وخلال السنوات الثمانية التي قضاها ألفيش في برشلونة حقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، وكان وحده من أهم نقاط قوة برشلونة رغم وجود النجم ليونيل ميسي وغيره من النجوم في الفريق، لكن الدور الذي كان ألفيش يقدمه مع الكتلان خلال هذه الفترة لا يقل عن دور ميسي.

ألفيش انضم لصفوف برشلونة عام 2008 قادما من إشبيلية مقابل 30 مليون يورو وهذا المبلغ وقتها كان مبالغ فيه للغاية، لكن إصرار جوارديولا على التعاقد مع ألفيش حسم الأمر وبالفعل تطور أداء النجم البرازيلي تحت قيادة جوارديولا في برشلونة حيث وجد فيه جوارديولا ما يبحث عنه، لاعب يستطيع وحيدا أن يقدم الدور الهجومي الكامل من الجهة اليمنى.

ولعب ألفيش مع برشلونة 391 مباراة في 8 سنوات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 102 هدفا، حيث يعد ثالث أكثر لاعب يصنع أهدافا في تاريخ الدوري الإسباني بعد ليونيل ميسي الذي صنع 127 هدفا، ونجم ريال مدريد السابق لويس فيجو الذي صنع 105 هدفا.

رحيل ألفيش يضع برشلونة في مأزق كبير بسبب عدم وجود لاعب يستطيع سد الفراغ الكبير الذي تركه النجم البرازيلي خلفه في جبهة برشلونة اليمنى، ويمتلك برشلونة حاليا الثنائي أليكس فيدال الذي تعاقد معه برشلونة بداية الموسم الماضي قادما من إشبيلية على غرار ألفيش وتوقع الجميع أن يظهر فيدال بمستوى مميز مع الكتلان مثلما كان حاله في الفريق الأندلسي لكنه فشل في إثبات ذلك وشارك مع برشلونة في 14 لقاء فقط طوال الموسم وصنع 3 أهداف.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه روبرتو فيرنانديز السكرتير الفني لفريق برشلونة رحيل داني ألفيش، أكد أن برشلونة يضع ثقته الكاملة في اللاعب فيدال الذي يعول عليه الفريق في قيادة الجبهة اليمنى من بعد النجم البرازيلي.

ويمتلك أيضا برشلونة لاعب الوسط سيرجي روبيرتو الذي تحول في بعض المباريات من الموسم المنقضي للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بسبب غياب ألفيش للإصابة وظهر روبيرتو بمستوى جيد لكنه لا يجيد تقديم مستوى عالي كونه يشارك في مركز غير مركزه.

بالإضافة إلى وجود الظهير الأيمن البرازيلي دوجلاس بيريرا الذي لم يشارك سوى في 8 مباريات خلال موسمين، ويقترب من الرحيل عن صفوف برسا خلال الفترة المقبلة.

البديل المنتظر

خلال الفترة السابقة تناقلت الصحافة الإسبانية والإنجليزية تقارير صحفية تشير إلى رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع ظهير أيمن نادي أرسنال الإنجليزي هيكتور بيليرين، الذي فاز بجائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي بعد المستوى الرائع الذي قدمه اللاعب الإسباني الشاب مع المدفعجية في الدوري الإنجليزي، وتوج تألقه بالانضمام لقائمة إسبانيا التي تشارك في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة في فرنسا.

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برشلونة قد يسعى بقوة لاستعادة بيليرين البالغ من العمر 21 عاما الذي كان لاعبا ضمن صفوف أكاديمية برشلونة للناشئين لامسيا، حيث لعب بيليرين مع برشلونة منذ عام 2003 وحتى عام 2011 ثم انتقل لنادي أرسنال.

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