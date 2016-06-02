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تقرير في الجول - ماذا يضيف جوندوجان لوسط مانشستر سيتي؟

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تقرير في الجول - ماذا يضيف جوندوجان لوسط مانشستر سيتي؟ تقرير في الجول - ماذا يضيف جوندوجان لوسط مانشستر سيتي؟

"حين بدأت المفاوضات مع الجانب الإنجليزي نبض قلبي بالموافقة على العرض وكل الأمور تمت سريعا" إلكاي جوندوجان متحدثا بعد انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي.

لاعب الوسط الألماني وقع على عقد مدته 4 سنوات مع فريقه الجديد ليكون أول صفقات المدرب بيب جوارديولا.

وعلى الرغم من غياب جوندوجان عن الملاعب حتى سبتمبر المقبل بسبب الإصابة في الركبة إلا أن جوارديولا أصر على التعاقد معه لقدرته على تنفيذ خطط المدرب الإسباني بسبب إمكانياته في التمرير وصناعة اللعب وقيادة وسط الملعب.

فماذا يضيف جوندوجان لخط وسط مانشستر سيتي؟

يمتلك رابع الدوري الإنجليزي يايا توريه وفيرناندينيو وفيرناندو في وسط الملعب ولم يحدد بعد من سيبقى مع بيب ومن سيرحل في الصيف الحالي.

التمرير

خاض جوندوجان 25 مباراة مع بروسيا دوتموند بواقع 1994 دقيقة وبمعدل 81 تمريرة في المباراة الواحدة بنسبة دقة 88%.

نسبة تمريرة صاحب الـ24 عاما تجعله في المرتبة الثانية خلف البرازيلي فيرناندو الذي أكمل 89% من تمريراته، لكن معدل تمريره في المباراة الواحد أقل بكثير من جوندوجان بـ38 تمريرة في اللقاء خلال 24 مباراة بواقع 1713 دقيقة.

وتساوى توريه مع فيرناندينيو في معدل التمرير التي بلغت 57 تمريرة في المباراة الواحدة، بدقة 86%، على الرغم من خوض البرازيلي لـ2732 دقيقة مقابل 2335 دقيقة للاعب الوسط الإيفواري.

الإبداع

صنع جوندوجان 3 أهداف مع فريقه الألماني هذا الموسم، ليحل ثانيا خلف توريه الذي صنع 5 أهداف مقابل صناعة هدفين لفيرناندينيو ولم يصنع فيرناندو أي هدف.

أكمل جوندوجان 2,2 من مراوغاته هذا الموسم، مقابل 1,8 ليايا توريه و0,9 لفيرناندينيو و0,7 لفيرناندو.

خلق جوندوجان 26 فرصة تسجيل لرفاقه هذا الموسم، مقابل 44 لتوريه و28 لفيرناندينيو و8 لفيرناندو.

التصويب

يصوب جوندوجان بمعدل مرتين في المباراة الواحدة، وهو قريب من معدل توريه الذي يصوب 2,4 في المباراة الواحدة، مقابل 0,9 تصويبة لفيرناندينيو و0,6 لفيرناندو.

التسجيل

هدف وحيد كان نصيب جوندوجان هذا الموسم، مما يجعله يحتل المرتبة الأخيرة تهديفيا بعدما سجل توريه 6 أهداف في الدوري الإنجليزي، مقابل هدفين للثنائي البرازيلي.

الأدوار الدفاعية

يعترض جوندوجان هجمات الخصم بمعدل 2,3 في المباراة الواحدة، مقابل 1,8 لفيرناندو و1,7 لفيرناندينيو و0,8 لتوريه.

فيما يلجأ للعرقلة الصحيحة مرة ونصف خلال كل لقاء، مقابل 3,2 لفيرناندينيو و2,5 لفيرناندو و1,3 لتوريه.

ويعتبر جوندوجان (180 سم) الأعلى في الفوز بالالتحامات الهوائية بنسبة بلغت 53%، مقابل 49% لتوريه (189 سم) و47% لفيرناندو (183) و42% لفيرناندينيو (179 سم).

وفي مسألة اللعب النظيف حصل جوندوجان على بطاقة وحيدة في البوندسليجا كانت صفراء اللون، مقابل 3 بطاقات صفراء لتوريه و4 لفيرناندو و8 لفيرناندينيو.

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