رسميا - دي ماتيو مدربا لأستون فيلا في مهمة إعادة الهيبة

تعاقد نادي أستون فيلا الإنجليزي مع المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو ليتولى منصب المدير الفني للفريق الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أستون فيلا قرر التعاقد مع المدرب الإيطالي صاحب التجربة السابقة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، من أجل قيادة الفريق للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن دي ماتيو كان الخيار الأول أمام مالك نادي أستون فيلا الجديد رجل الأعمال الصيني توني شيا، الذي اشترى النادي عقب الهبوط من الدوري الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

واتفق دي ماتيو على كافة تفاصيل التعاقد مع أستون فيلا الذي تبلغ مدته موسمين، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التعاقد في الساعات المقبلة.

ويمتلك دي ماتيو البالغ من العمر 47 عاما تجربة مميزة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2012.

وكان أستون فيلا هبط من الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي بعدما احتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.