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تقرير في الجول - بعد رحيله عن برشلونة.. سر تغيير رقم قميص ألفيش المتكرر

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تقرير في الجول - بعد رحيله عن برشلونة.. سر تغيير رقم قميص ألفيش المتكرر تقرير في الجول - بعد رحيله عن برشلونة.. سر تغيير رقم قميص ألفيش المتكرر

رحل البرازيلي المجنون داني ألفيش عن صفوف برشلونة بعد 8 مواسم لعبها ضمن صفوف برشلونة حقق خلالهم العديد من البطولات والإنجازات، ما أدى إلى ارتباط جماهير برشلونة بالنجم البرازيلي بشكل كبير نظرا لحبه الشديد ووفائه لبرشلونة.

وخلال 8 مواسم لعبها ألفيش مع برشلونة اختار اللعب بعدة أرقام مختلفة، حيث كان يغير رقم قميصه بحسب اعتزال أو رحيل أحد نجوم برشلونة.

ويستعرض معكم FilGoal.com كيف تغيرت أرقام قميص داني ألفيش طوال تواجده مع برشلونة.

بدأ داني ألفيش مع برشلونة موسم 2008/2009 مرتديا القميص رقم 20 وظل به موسمين إلى نهاية موسم 2009/2010.

بعد ذلك ارتدى ألفيش القميص رقم 2 مستغلا رحيل مدافع منتخب أوروجواي مارتن كاسيرس الذي كان يحمل هذا الرقم عن صفوف برشلونة، ليختاره ألفيش ويظل يلعب به حتى نهاية موسم 2012/2013.

وتحول ألفيش من اللعب برقم 2 إلى القميص رقم 22 بعدما أصبح هذا الرقم خالي برحيل النجم الفرنسي الأسمر إريك أبيدال الذي ترك برشلونة بنهاية موسم 2013، واستمر ألفيش بهذا الرقم حتى نهاية موسم 2014/2015.

وفي موسمه الأخير مع برشلونة اختار ألفيش المشاركة بالقميص رقم 6 الخاص بالنجم تشافي هيرنانديز الذي ترك برشلونة بنهاية موسم 2014/2015 عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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