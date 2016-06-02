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بالصور..كامل الوزيرى يصل الدقهلية لوضع حجر أساس مستشفى الجهاز الهضمى بجمصة

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بالصور..كامل الوزيرى يصل الدقهلية لوضع حجر أساس مستشفى الجهاز الهضمى بجمصة بالصور..كامل الوزيرى يصل الدقهلية لوضع حجر أساس مستشفى الجهاز الهضمى بجمصة
وصل منذ قليل، اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسة بالقوات المسلحة، اليوم الخميس، إلى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لوضع حجر أساس لبناء مستشفى جراحات أورام الجهاز الهضمى، وكان فى استقباله المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، واللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية.

وتم اختيار منطقة جمصة لسهولة الوصول إليها من جميع المناطق عبر الطريق الساحلى، وعلى الفور أبدى حسام الدين إمام محافظ الدقهلية موافقة مبدئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقد صدر قرار رقم 331 بتاريخ 13 مايو من العام الماضى من وزيرة التضامن الاجتماعى، كما صدر القرار رقم 908 لسنة 2016 من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 15 ألف متر مربع لصالح الجمعية، لإقامة مستشفى تخصصى لعلاج أمراض الجهاز الهضمى بالمجان عليها.

اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (1)

اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (2)

اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (3)

اللواء كامل الوزيرى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (4)


>- محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان جمصة لوضع حجر أساس مستشفى

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