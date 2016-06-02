تعليم جنوب سيناء يبدأ برنامجًا علاجيًا بالقرائية للراسبين فى التعليم الأساسى

ترأس محمد عقل وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع مسئولى القرائية بجميع الإدارات التعليمية بجنوب سيناء؛ لبدء البرنامج العلاجى للراسبين فى الصفوف التعليمية بمرحلة التعليم الإساسى، حيث يبدأ البرنامج 6 يونيو المقبل.

وطالب عقل، بالإعلان عن البرنامج من خلال إذاعة جنوب سيناء ومكبرات الصوت بالمساجد.

ومن جانبه، أكد إبراهيم محمد صبحى مسئول القرائية بمديرية التربية والتعليم، أن المستهدف من البرنامج العلاجى تقوية مستوى التلاميذ الراسبين قبل امتحانات الدور الثانى، مشيرًا إلى أن البرنامج سيكون بمدارس التلاميذ، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر، ويتخلله بعض الأنشطة التعليمية.

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