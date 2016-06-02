"طرق دبي" تستبدل رخصة القيادة "الخفيفة" الصادرة من الصين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن انضمام جمهورية الصين الشعبية للدول المستثناة من اختبارات استبدال رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة وذلك بموجب مذكرة تفاهم حول الاعتراف المتبادل برخص القيادة ما بين الدولة وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح جمال السادة مدير ادارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في الهيئة ان هناك شروطا ومعايير ينبغي توافرها للحصول على خدمة الاستبدال أبرزها أن يكون المتقدم لاستبدال رخصة القيادة حاصلاً على اقامة في الدولة سارية المفعول وأن تكون الرخصة المراد استبدالها سارية المفعول وأن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن يجتاز طالب الاستبدال الفحص الطبي المقرر ( فحص النظر) وأن يقدم الطالب رسالة ترجمة الرخصة التي يحملها من مكتب قانوني معتمد.

يذكر أن الدول المصرح لها باستبدال رخص القيادة دون اجراء أي اختبارات هي دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية وكندا (مقاطعة كييك) واليابان وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية ونيوزلندا وهونج كونج ودولة جنوب أفريقيا وألمانيا وايطاليا وسويسرا وفنلندا وبولندا وسلوفاكيا واسبانيا وهولندا واليونان والسويد ورومانيا و بلجيكا وايرلندا وتركيا والدنمارك و البرتغال والنمسا وفرنسا وبريطانيا والنرويج ولوكسبورغ ووجمهورية الصين الشعبية.