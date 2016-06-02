أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه

Google+ Print
محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه
افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والمهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لوحة توزيع كهرباء مركز بدر رقم 2، وقامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات اللازمة للوحة بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، وذلك لتحسين واستقرار التغذية الكهربائية لجمهور المواطنيين بمدينة بدر وضواحيها، ولإتاحة الفرصة لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار وخلق مناطق حضارية وصناعية لجمهور المستثمرين فى المنطقة واستقبال التوسعات الجديدة حتى 30 ميجاوات.

وأكد المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه يستفيد من هذه اللوحة الجديدة 25 ألف مواطن ومستثمر، بالإضافة إلى الأحمال القائمة التى يتم تأمين تغذيتها من لوحة توزيع بدر 1 بقدرة 30 ميجاوات.

كما أكد السطوحى أن اللوحة مصدر مهم لتحسين الأداء والجهد بالقرى المستهدفة، ما سيسهم فى حل مشكلة ضعف التيار وتوفير الكهرباء للمشروعات الاستثمارية بتلك القرى.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه نظرا لأن منطقتى التحرير ووادى النطرون بمحافظة البحيرة ومدينة السادات وكفر داوود بمحافظة المنوفية من المناطق الواعدة للاستثمارات الصناعية والزراعية والحضارية فإن الشركة تقوم بالتنسيق الدائم بين محافظة البحيرة ومحافظة المنوفية وجهاز تنمية مدينة السادات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، حيث بلغت أحمال هذه المناطق 700 ميجاوات لتشغيل أكثر من ألف مصنع بمدينة السادات، وتغذية المناطق السكنية القائمة والمقترحة ضمن خطة الدولة والإسكان الاجتماعى لسكان المناطق السكنية والقرى والنجوع عن طريق 14 محطة محولات و43 لوحة توزيع.

رافق المحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المحاسب محمد معوض القرمة رئيس مركز ومدينة بدر.

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (1)

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (2)

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (3)

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (4)

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (5)

محافظ البحيرة ورئيس شركة الكهرباء يفتتحان لوحة توزيع بدر 2 بـ16 مليون جنيه (6)

إحلال وتجديد محطات الكهرباء بـ 212 قرية بالبحيرة خلال العام الحالى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365