استكمال 3 مشروعات لتطوير العشوائيات وإنشاء 4128 وحدة سكنية ببورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أن المحافظة تقوم على استكمال 3 مشروعات لتطوير العشوائيات فى عدد من مناطق المحافظة بإجمالى 1608 وحدة سكنية، وإنشاء 18 عمارة بإجمالى 432 وحدة بمنطقة الأمل الجديد، وقد تم تنفيذ 95% من المشروع، وجار استكمال باقى المرافق، واستكمال 40 عمارة سكنية بإجمالى 960 وحدة مخصصة لأهالى عزبة أبو عوف، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 95% من المشروع، وأنه تم إنشاء 9 عمارات سكنية بإجمالى 216 وحدة بمنطقة اللبانة.

فيما صرح الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد أنه سيتم إنشاء 57 عمارة بإجمالى 912 وحدة بقرى هاجوج والإصلاح والجنانين الواقعة بالقرب من المجرى الملاحى لقناة السويس جنوب بورسعيد، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف درويش خلال لقائه مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه سيتم البدء فى المشروع خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع ستبلغ 150 مليون جنيه، وستتم مراعاة موقع المشروع نظرا لقربه من المجرى الملاحى، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 79 مترا مربعا مكونة من 3 غرف وصالة.

واستعرض درويش مع المحافظ مخطط تطوير منطقة عشوائيات عزبة أبو عوف من خلال إنشاء 648 منزلا ملحقا بحظيرة بتكلفة قدرت بـ80 مليون جنيه.

وأكد الغضان أنه من المقرر نقل أهالى عزبة أبو عوف إلى وحدات سكنية نهاية العام الجارى.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة مهتمة بالقضاء على العشوائيات، وأن القيادة السياسية تولى اهتماما خاصا لبورسعيد، وأن الحظائر التى من المقرر أن يتم تدشينها ستكون على مساحة 30 مترا مربعا، والمنزل على مساحة 53 مترا، وسيتم البدء فى إنشائها قريبا.

- بدء اجتماع نائب وزير الإسكان للعشوائيات ببورسعيد لبحث حلها

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