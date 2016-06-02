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ختام البرنامج التدريبى التاسع "مكافحة مرضى الدرن والإيدز" بجامعة القناة

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ختام البرنامج التدريبى التاسع "مكافحة مرضى الدرن والإيدز" بجامعة القناة ختام البرنامج التدريبى التاسع "مكافحة مرضى الدرن والإيدز" بجامعة القناة
اختتمت جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، البرنامج التدريبى التاسع، تحت عنوان "إدارة الجودة فى مكافحة مرضى الدرن والإيدز فى دول حوض النيل" تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور طارق فؤاد وكيل كلية الطب البشرى لشئون التعليم والطلاب وممثل هيئة الجيكا اليابانية بالقاهرة شيرو نكاسون وهالة شكرى منسق برامج الجايكا بالقاهرة، والدكتورة سهى يونس مدير برامج الجيكا بالجامعة والدكتور عمر فتحى مقرر الجايكا بالجامعة، وذلك فى إطار التعاون الثلاثى بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولى اليابانية جايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الدكتورة سهى عز الدين يونس مدير برامج الجايكا بالجامعة، على أن هدف البرنامج تدريب عشرين طبيبا من دول حوض النيل العشرة السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو وارتريا ومصر، بالإضافة إلى جبوتى حيث يستضيف البرنامج اثنين من العاملين بكل بلد أحدهما من إدارة مكافحة الدرن والآخر من إدارة مكافحة الإيدز بهذه الدول بمقر الجامعة بالإسماعيلية.

وقدمت هيئة التعاون الدولى اليابانية جايكا خبيرا من اليابان، للمساهمة فى التدريس بالبرنامج وكذلك شاركت منظمة الصحة العافى هذا البرلمية نامج بالتدريب وتقديم مخرجات المنظمة فى مجال مكافحة الدرن والإيدز بوزارة الصحة المصرية.

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