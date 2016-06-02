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وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" ومنافذ سلع مدعمة بالإسكندرية

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وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" ومنافذ سلع مدعمة بالإسكندرية وزير التموين يفتتح معرض "أهلا رمضان" ومنافذ سلع مدعمة بالإسكندرية
قام الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، يرافقة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، بافتتاح معرض "أهلا رمضان" ومنافذ للسلع المدعمة، استعدادا لقدوم الشهر الكريم، تحت شعار "أهلا رمضان" برفقة وكيل وزارة التموين بالإسكندرية مبارك عبد الرحمن وقيادات وزارة التموين بالإسكندرية.

وشملت الافتتاحات منافذ ومعارض القطاع الخاص والقطاع الحكومى، حيث بدأت الزيارة بافتتاح فريش فوود ماركت بمول سان استيفانو، ثم هايبر المصريين بنفق اسبورتنج وأرض كوتة.

وأكد وزير التموين خلال الافتتاح، حرص الوزارة على توافر السلع الغذائية وبأسعار تنافس القطاع الخاص وتجبره على خفض الأسعار.


>- محافظ الإسكندرية: "إحنا بنشتغل أراجوزات.. ولا نملك صلاحيات اتخاذ قرار"

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