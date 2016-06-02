رئيس قسم القلب بقصر العينى: العلاقة وثيقة بين الإصابة بالسكر وأمراض القلب

نظم مؤتمر "كارديو الكس" جلسة خاصة عن علاقة مرض السكر بأمراض القلب باعتبار أن هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.

ترأس الجلسة كل من الدكتور عادل الأتربى أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، والدكتور أيمن أبو المجد أستاذ أمراض القلب بجامعة الأزهر، والدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، والدكتور يحيى غانم أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الإسكندرية، تحدث فيها الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى والذى تحدث عن علاقة السكر بأمراض القلب، مؤكدا أن هناك علاقة وثيقة بين الإصابة بالسكر وأمراض القلب.

وأضاف الدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس قسم القلب بطب قصر العينى أن هناك عوامل كثيرة لابد أن يعتمد عليها الطبيب فى اختيار العلاج المناسب للمريض، وأول هذه العوامل هى أن يكون الدواء آمنا وفعالا ورخيصا ولا يسبب أى مضاعفات على المريض، مؤكدا أن هناك علاقة بين الإصابة بالسكر وأمراض القلب، مؤكدا على أهمية اختيار العقاقير المخفضة للسكر والتى تكون أكثر أمانا على المرضى.

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