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إضراب العاملون بمطار مرسى علم لعدم صرف أرباح السنة الماضية

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إضراب العاملون بمطار مرسى علم لعدم صرف أرباح السنة الماضية إضراب العاملون بمطار مرسى علم لعدم صرف أرباح السنة الماضية

العاملون والموظفون المحتجون بمطار مرسى علم

بدأ العاملون بمطار مرسى علم، اليوم الخميس، الإضراب عن العمل، فيما نظموا وقفة احتجاجية ضد الإدارة، بسبب امتناعها عن صرف أرباح السنة الماضية، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت الإدارة، قد اجتمعت مع الممثلين لـ ١٠٠ عامل وموظف بالمطار أكثر من 3 مرات، ووعدتهم بصرف الأرباح في الشهور الماضية، ولكن لم تنفذ الإدارة وعدها للعاملين، مما جعلهم يبدأون الإضراب، بحسب المحتجون.

وأوضح المحتجون، أن ارتفع سقف مطالب العمال والموظفين، وبدأوا يهتفون بإقالة ناجي فرحات، مدير الشئون المالية بسبب تهديده لهم بالفصل من العمل إذا لم ينهوا حالة الإضراب، كما أنه بدأ يلوح لهم بقيامة بفصل أكثر من ١٥٠ عامل وموظف على مستوي قطاع مرسى علم، بحسب المحتجون.

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