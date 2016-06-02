الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع غرب الإسكندرية

سيطرت إدارة الحماية المدنية، برئاسة اللواء عمرو جاب الله، اليوم الخميس، على حريق هائل نشب فى إحدى الشركات، غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا بنشوب الحريق بإحدى الشركات.

وانتقلت إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، ومنها " فنطاس" 35 طنا برئاسة الملازم أول أشرف فاخورى، وتم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب الحريق اشتعال النيران فى مخلفات خشبية وبلاستيكية امتدت بطول المصنع.

- انهيار أجزاء من فيلا قديمة فى الإسكندرية دون إصابات