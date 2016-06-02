قاضى "اعتصام النهضة" يطرد المتهمين بسبب الطرق على القفص الزجاجى

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب انتهاء اللواء طارق عبد العال مدير الإدارة العامة لقوات الأمن من الإدلاء بشهادته، قام مجموعة من المتهمين بالطرق على القفص الزجاجى ما أثر على سير الجلسة، وهنا أكد رئيس المحكمة أن المحكمة نبهت على المتهمين بعدم إحداث ضوضاء أثناء انعقاد الجلسة، ولكنهم أصروا على تعطيل الجلسة، وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بطرد المتهمين من القفص إعمالا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

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