أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى "اعتصام النهضة" يطرد المتهمين بسبب الطرق على القفص الزجاجى

Google+ Print
قاضى "اعتصام النهضة" يطرد المتهمين بسبب الطرق على القفص الزجاجى قاضى "اعتصام النهضة" يطرد المتهمين بسبب الطرق على القفص الزجاجى
تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، نظر جلسة محاكمة 379 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وعقب انتهاء اللواء طارق عبد العال مدير الإدارة العامة لقوات الأمن من الإدلاء بشهادته، قام مجموعة من المتهمين بالطرق على القفص الزجاجى ما أثر على سير الجلسة، وهنا أكد رئيس المحكمة أن المحكمة نبهت على المتهمين بعدم إحداث ضوضاء أثناء انعقاد الجلسة، ولكنهم أصروا على تعطيل الجلسة، وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة بطرد المتهمين من القفص إعمالا بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 8 أبريل الماضى، وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الـ14 بمحكمة جنايات الجيزة لنظر القضية.

شاهد بقضية "فض النهضة": نظمنا ممرا لخروج المعتصمين ووجدنا أسلحة بالخيام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365