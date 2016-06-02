ننشر تفاصيل الحوار التليفزيوني للرئيس السيسي مع الإعلامي أسامه كمال.. غدًا

قالت مصادر خاصة لوكالة “أونا”، اليوم الخميس، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر إذاعته مساء غدا، أجراه معه الإعلامي أسامة كمال بمناسبة مرور عامين على توليه رئاسة البلاد.

وأضافت المصادر، أن الحوار مدته 90 دقيقة سيبدأ في السابعة والنصف حتى التاسعة مساءا، لافتة إلى أنه سيكون بدون فواصل إعلانية

وأوضحت المصادر، أن الرئيس السيسي، فتح خلال الحوار جميع الملفات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأجاب على جميع الأسئلة الشائكة التي تهم المواطنين.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجري حوارا تليفزيونيا سيذاع غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.