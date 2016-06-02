5 آلاف مدرس وإدارى بالبحر الأحمر يطالبون بصرف 100 مليون جنيه حافز إثابة

طالب 5 آلاف مدرس وإدارى، من العاملين بالتربية والتعليم بمدن محافظة البحر الأحمر، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية بتوفير اعتمادات مالية لصرف حافز الإثابة المتوقف صرفها لهم منذ عدة أشهر.

وأكد العاملون بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر، من مدرسين وإدارين، أنهم حصلوا على أحكام قضائية نهائية والمسودات التنفيذية للأحكام وأن المبلغ الإجمالى الذى يطالبون بصرفه المتضررين من المدرسين والإداريين يصل نحو 100 مليون جنيه بينها 80 مليون جنيه للمدرسين و20 مليون جنيه للإداريين.

>وناشد المتضررين رئيس الوزراء، بصرف الحافز قبل شهر رمضان نظرا لارتفاع الأسعار بعد أن حصلوا على أحكام قضائية نهائية والمسودات التنفيذية للأحكام.

وأشار عدد من العاملين بالتربية والتعليم المتضررين إلى أن حافز الإثابة الشهرى يمثل نحو ربع المرتب وأنه تم تقديم مذكرات لعدة جهات للتدخل لصرفه وتعزيز الدعم المالى للصرف ولم تتم الاستجابة لهذه المطالب .

وتبين أن المدرسين والإداريين حصلوا على أحكام قضائية والمسودات التنفيذية فى أحقيتهم بصرف حافز الإثابة الشهرى وهددوا برفع قضايا أخرى على وزيرى المالية والتربية والتعليم لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام القضائية .

- نائب بالأقصر يطالب وزارة التربية والتعليم بصرف حافز الإثابة للمعلمين

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