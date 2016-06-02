ضبط عاطلين وبحوزتهما فرش حشيش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما فرش حشيش ولفافة بانجو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور، بضبط "إسلام . ر. ش" عاطل، و"أحمد . م . م" عاطل، ومقيمان بدائرة مركز الباجور وبحوزتهما ( لفافة بانجو كبيرة، وفرش حشيش، وفرد خرطوش، وطلقة، وفارغ طلقة)، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 8777 جنح الباجور لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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